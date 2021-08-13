Новый пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что считает своей целью переизбрание Владимира Зеленского на второй срок.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV в программе Утро в Большом городе, отвечая на вопрос о том, сколько он хочет продержаться на этом посту.

Никифоров рассказал, что подавался на конкурс на должность пресс-секретаря президента еще в 2019 году, но тогда победила Юлия Мендель.

— Тогда ответа не получил, и не знал, что с моим резюме. И вот теперь, когда они снова искали пресс-секретаря, нашли, — сказал Никифоров.

По словам пресс-секретаря, на собеседовании Зеленский задавал ему мировоззренческие вопросы о НАТО, Донбассе, Крыме и др.

Никифоров поделился, что ему несколько не хватает опыта в области пресс-секретарства, поскольку до этого он работал репортером и журналистом в различных медиа.

— В области телевидения — где-то восемь-девять, в области пресс-секретарства, может, семь, — именно так оценил Никифоров свой профессионализм.

В конце интервью Никифоров рассказал о своей зарплате на посту пресс-секретаря. По его словам, она составляет от 40 до 50 тыс. грн.

Также, по мнению Никифорова, который не один год прожил во Франции, в Украине лучше уровень жизни, а вот в качестве этой жизни Украина уступает.