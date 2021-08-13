Новий прес-секретар президента Сергій Никифоров заявив, що вважає своєю метою переобрання Володимира Зеленського на другий термін.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV у програмі Ранок у Великому місті, відповідаючи на запитання про те, скільки він хоче протриматись на цій посаді.

Никифоров розповів, що подавався на конкурс на посаду прес-секретаря президента ще у 2019 році, але тоді перемогла Юлія Мендель.

– Тоді відповіді не отримав, і не знав, що з моїм резюме. І от тепер, коли вони знову шукали прес-секретаря, знайшли, – сказав Никифоров.

За словами прес-секретаря, на співбесіді Зеленський ставив йому світоглядні запитання про НАТО, Донбас, Крим тощо.

Никифоров поділився, що йому дещо бракує досвіду у царині прес-секретарства, оскільки до цього він працював репортером та журналістом у різноманітних медіа.

– У царині телебачення – десь вісім-дев’ять, у царині прес-секретарства, може, сім, – саме так оцінив Никифоров свій професіоналізм.

Наприкінці інтерв’ю Никифоров розповів про свою зарплату на посту прес-секретаря. За його словами, вона становить від 40 до 50 тис. грн.

Також, на думку Никифорова, який не один рік прожив у Франції, в Україні кращий рівень життя, а от якістю цього життя Україна поступається.