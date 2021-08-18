Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Рада соберется на внеочередную сессию — дата и что рассмотрят нардепы

Верховная Рада/Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента. Она запланирована на 23 августа в 16.00.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Ольга Туний в социальной сети Facebook.

Согласно обнародованному документу, на заседании рассмотрят проект постановления об обращении ВР по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России.

Рада намерена обратиться в ООН, Европейский парламент, правительства и парламенты иностранных государств, а также в Парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и ОЧЭС.

Это решение поддержали 156 народных депутатов. Согласно действующему законодательству, нужно было собрать по меньшей мере 150 подписей парламентариев для проведения внеочередного заседания Рады.

Крымская платформа — инициатива Украины, направленная на международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации территории полуострова.

Читайте
Зеленский инициирует внеочередную сессию ВР по большому гербу – Юрчишин

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка