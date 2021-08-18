Рада соберется на внеочередную сессию — дата и что рассмотрят нардепы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента. Она запланирована на 23 августа в 16.00.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Ольга Туний в социальной сети Facebook.

Согласно обнародованному документу, на заседании рассмотрят проект постановления об обращении ВР по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России.

Рада намерена обратиться в ООН, Европейский парламент, правительства и парламенты иностранных государств, а также в Парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и ОЧЭС.

Это решение поддержали 156 народных депутатов. Согласно действующему законодательству, нужно было собрать по меньшей мере 150 подписей парламентариев для проведения внеочередного заседания Рады.

Крымская платформа — инициатива Украины, направленная на международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации территории полуострова.