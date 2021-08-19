Вопрос Крымскотатарской автономии нужно согласовывать с коренным народом — Зеленский

Пока нет ни одного согласованного законопроекта о признании Крымскотатарской национально-территориальной автономии. Поэтому этим вопросом теперь будет заниматься Крымская платформа.

Об этом в интервью украинским журналистам на острове Змеиный заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что есть определенные наработки, но существующие законопроекты, а их было много, не были согласованы ни с Офисом президента, ни с крымскими татарами.

— Это очень важный шаг, которым должна заниматься Крымская платформа: изучить именно это законодательство и предложить президенту Украины уже согласованный с коренным населением Крыма законопроект, — подытожил Зеленский

Национально-территориальная автономия — разновидность территориальной автономии, которая позволяет решить национальный вопрос. Это означает предоставление отдельной части унитарного государства, в котором проживают национальные меньшинства, определенной самостоятельности в решении вопросов внутренней жизни (административное управление, культура, образование, язык и т. д.).

Одним из возможных путей формирования национально-территориальных автономий является получение национальным меньшинством статуса коренного народа, который позволяет претендовать на более широкие права.

Почти 100 лет назад, 18 октября 1921 года, советская власть создала на территории Крымского полуострова Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Однако национально-территориальная автономия крымских татар на территории полуострова просуществовала только четверть века — до 1945 года, когда коренное население незаконно депортировали.

После возвращения на историческую родину национально-территориальную автономия так и не была восстановлена, однако уже сделан первый шаг — Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины.