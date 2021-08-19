Питання Кримськотатарської автономії треба узгоджувати з корінним народом – Зеленський

Поки що немає жодного узгодженого законопроекту щодо визнання Кримськотатарської національно-територіальної автономії. Тому цим питанням тепер займатиметься Кримська платформа.

Про це в інтерв’ю українським журналістам на острові Зміїний заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що є певні напрацювання, але чинні законопроекти, а їх було багато, не були погоджені ні з Офісом президента, ні з кримськими татарами.

– Це дуже важливий крок, яким повинна займатися Кримська платформа: вивчити саме це законодавство та запропонувати президенту України вже узгоджений з корінним населенням Криму законопроект, – підсумував Зеленський.

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Національно-територіальна автономія – різновид територіальної автономії, яка дає змогу розв’язати національне питання. Це означає надання окремій частині унітарної держави, в якій проживають національні меншини, певної самостійності у вирішенні питань внутрішнього життя (адміністративне управління, культура, освіта, мова тощо).

Одним із можливих шляхів формування національно-територіальних автономій є отримання національною меншиною статусу корінного народу, який дає можливість претендувати на більш широкі права.

Майже 100 років тому, 18 жовтня 1921 року, радянська влада створила на території Кримського півострова Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку. Проте національно-територіальна автономія кримських татар на території півострову проіснувала лише чверть століття – до 1945 року, коли корінне населення незаконно депортували.

Після повернення на історичну батьківщину національно-територіальну автономію так і не було відновлено, проте вже зроблено перший крок – Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи України.