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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Исландия стала 45-й страной, присоединившейся к Крымской платформе

кримськотатарський прапор

К Крымской платформе присоединилась еще одна страна — это Исландия. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, эта страна является членом НАТО, поэтому для Украины важно ее присутствие на форуме.

— Она будет представлена ​​послом Исландии в Украине. Таким образом на сегодняшний день у нас 45 иностранных делегаций, которые представлены на саммите, — отметил Жовква.

А до конца дня в Офисе президента ожидают, что к Крымской платформе присоединится еще одна страна, которая подтвердит свой уровень представительства на саммите.

Он также уточнил, что итоговая декларация будет именно одобрена — не будет физического подписания, одновременно выразил надежду, что все участники саммита присоединятся к ней.

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— Декларация будет очень амбициозная, но раскрыть ее содержание, к сожалению, не могу. Еще продолжаются окончательные согласования, поскольку она писалась всеми странами-участницами. Ее рассматривали и страны Большой семерки, и страны Евросоюза, — сказал Жовква.

Крымская платформа — дипломатическая площадка для международных переговоров, которую инициировала Украина для деоккупации Крыма и защиты прав крымчан. Об этой инициативе впервые заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2020 года.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обнародовал список из 44 стран, которые решили принять участие в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа.

Фото: Depositphotos

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