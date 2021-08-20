Ісландія стала 45-ю країною, що приєдналася до Кримської платформи

До Кримської платформи приєдналася ще одна країна – це Ісландія. Про це заявив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, ця країна є членом НАТО, тому для України важлива її присутність на форумі.

– Вона буде представлена послом Ісландії в Україні. Тож на сьогодні у нас 45 іноземних делегацій, які представлені на саміті, – наголосив Жовква.

А до кінці дня в Офісі президента очікують, що до Кримської платформи приєднається ще одна країна, яка підтвердить свій рівень представництва на саміті.

Він також уточнив, що підсумкову декларацію буде саме схвалено – не буде фізичного підписання, водночас висловив сподівання, що усі учасники саміту приєднаються до неї.

– Декларація буде дуже амбітна, але розкрити її зміст, на жаль, не можу. Ще тривають остаточні узгодження, оскільки вона писалася усіма країнами-учасницями. Її розглядали і країни Великої сімки, і країни Євросоюзу, – сказав Жовква.

Кримська платформа – дипломатичний майданчик для міжнародних переговорів, який ініціювала Україна для деокупації Криму та захисту прав кримчан. Про цю ініативу вперше заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на 75-й сесії Генасамблеї ООН у вересні 2020 року.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив список із 44 країн, які вирішили взяти участь в установчому саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня.