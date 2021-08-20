Российская Федерация сознательно превратила оккупированный Крым в военную базу. Кремль пытается всех отпугнуть от полуострова.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью проекту Крымская редакция.

Он отметил, что демилитаризовать Крым можно будет только после окончания оккупации его Россией.

— Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское, — сказал министр.

По словам Кулебы, проблема Азовского моря на данном этапе является практически неразрешимой.

— Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией — и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова, — заявил он.

Деоккупация Крыма

В учредительном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, примут участие 44 государства и международные организации.

При этом еще возможны некоторые изменения.

По словам Кулебы — в столицу Украины приедут на саммит 14 глав государств и правительств, в том числе Евросоюза.

Крымская платформа — дипломатическая площадка для международных переговоров, которую инициировала Украина для деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.