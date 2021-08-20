Російська Федерація свідомо перетворила окупований Крим у військову базу. Кремль намагається всіх відлякати від півострова.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю проекту Кримська редакція.

Він зазначив, що демілітаризувати Крим можна буде тільки після закінчення окупації його Росією.

– Демілітаризувати Крим поки й, боюся, до кінця окупації, буде неможливо, тому що Росія свідомо перетворила Крим у військову базу, від якої намагається всіх відлякати. У Чорному морі нам потрібні нові спільні зусилля. Інакше Чорне море буде так само втрачено, як і Азовське, – сказав міністр.

За словами Кулеби, проблема Азовського моря на даному етапі є практично нерозв’язною.

– Азовське море і проблема Керченського мосту є однією з найскладніших і практично поки нерозв’язних, враховуючи банальну географію. Тому що географія повністю контролюється Російською Федерацією – і з боку Таманського півострова і з боку Кримського півострова, – заявив він.

Деокупація Криму

В установчому саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня, візьмуть участь 44 держави та міжнародні організації.

Водночас ще можливі деякі зміни.

За словами Кулеби – в столицю України приїдуть на саміт 14 глав держав і урядів, зокрема Євросоюзу.

Кримська платформа – дипломатичний майданчик для міжнародних переговорів, яку ініціювала Україна для деокупації Криму та захисту прав кримчан.