У нас нет таких полномочий: Данилов об увольнении Кличко

У Совета национальной безопасности и обороны нет полномочий для увольнения с должности главы КГГА Виталия Кличко. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу распространять слухи о том, что якобы на заседании СНБО мы можем снять его с должности. Потому что таких полномочий у нас нет. Они есть у Кабинета министров. Мы можем обратить внимание на состояние дел, сложившееся в Киеве. Или рассмотреть вопрос о водопроводах в столице, который нас сегодня беспокоит. Поэтому каждому нужно просто выполнять свои обязанности, тогда на заседание СНБО даже никого не будут приглашать, — объяснил Данилов.

20 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны. Ему позвонили из Офиса президента за несколько часов до заседания.

Но Виталий Кличко объяснил, что физически не сможет приехать на мероприятие, поскольку уже отправился в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Черниговскую область.

Также накануне СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что во время заседания 20 августа Совет нацбезопасности и обороны может устранить Виталия Кличко с должности.

Фото: СНБО