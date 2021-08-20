У нас немає таких повноважень: Данілов про звільнення Кличка

У Ради національної безпеки і оборони немає повноважень для звільнення з посади очільника КМДА Віталія Кличка. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Я не знаю, хто порадив Віталію Володимировичу поширювати чутки про те, що нібито на засіданні РНБО ми можемо зняти його з посади. Бо таких повноважень у нас немає. Вони є у Кабінету міністрів. Ми можемо звернути увагу на стан справ, який склався у Києві. Або ж розглянути питання щодо водогонів у столиці, яке нас сьогодні турбує. Тому кожному потрібно просто виконувати свої обов’язки, тоді на засідання РНБО навіть нікого не запрошуватимуть, – пояснив Данілов.

20 серпня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що його запросили на засідання Ради нацбезпеки і оборони. Йому зателефонували з Офісу президента за кілька годин до засідання.

Але Віталій Кличко пояснив, що фізично не зможе приїхати на захід, оскільки вже вирушив у робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину.

Також напередодні низка ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляли, що під час засідання 20 серпня Рада нацбезпеки і оборони може усунути Віталія Кличка з посади.

Фото: РНБО