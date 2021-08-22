В 2021 году семьи погибших украинских защитников получат денежную компенсацию от правительства на приобретение собственного жилья.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на IV международном волонтерском и ветеранском форуме 22 августа.

Зеленский также добавил, что в этом году завершат строительство терапевтического корпуса областного госпиталя ветеранов войны в Киеве, новый корпус физической и реабилитационной медицины в Святогорске Донецкой области.

День Независимости Украины

В Киеве прошел четвертый международный волонтерский и ветеранский форум. В этом году его посвятили годовщине независимости нашего государства.

Во время мероприятия государственные деятели обсудили актуальные вопросы для защитников Украины и их семей. На форуме присутствовали представители правительства, ветераны АТО/ООС, волонтеры, культурные деятели и лидеры мнений.

Среди важных вопросов для обсуждения — изменение государственной ветеранской политики, развитие и поддержка наших ветеранов правительством, переход украинцев из военной сферы в гражданскую жизнь, а также медицинское обеспечение ветеранов и их семей.

Накануне правительство создало Украинский ветеранский фонд. Согласно плану, он должен заработать в 2022 году.