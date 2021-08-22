У 2021 році родини загиблих українських захисників отримають грошову компенсацію від уряду на придбання власного житла.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на IV міжнародному волонтерському та ветеранському форумі 22 серпня.

Зеленський також додав, що цього року завершать будівництво терапевтичного корпусу обласного госпіталю ветеранів війни у Рівному, новий корпус фізичної та реабілітаційної медицини у Святогірську Донецької області.

День Незалежності України

У Києві пройшов четвертий Міжнародний волонтерський та ветеранський форум. Цьогоріч його присвятили річниці незалежності нашої держави.

Під час заходу державні діячі обговорювали актуальні питання для захисників Україні та їхніх сімей. На форумі були представники уряду, ветерани АТО/ООС, волонтери, культурні діячі та лідери думок.

Серед важливих питань для обговорення – зміна державної ветеранської політики, розвиток та підтримка наших ветеранів урядом, перехід українців з військової сфери у цивільне життя, а також медичне забезпечення ветеранів та їхніх родин.

Напередодні уряд створив Український ветеранський фонд. Згідно з планом, він має запрацювати у 2022 році.