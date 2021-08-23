23 августа первая леди США 1993-2001 годов Хиллари Клинтон выступила с помощью видеосвязи на Киевском саммите первых леди и джентльменов.

Хиллари Клинтон поблагодарила Елену Зеленскую за участие в первом саммите леди и джентльменов.

– Я благодарю Елену Зеленскую, что она собрала нас здесь вместе, а также за ее многочисленные взносы в интересах нашей страны и всего мира. Хочу выразить сердечные поздравления Украине по случаю 30-й годовщины независимости, – начала свое обращение первая леди США в 1993-2001 годы.

Хиллари Клинтон подчеркнула, что позиция первых леди и джентльменов – уникальна, и порой сопровождается немалыми вызовами.

– Я очень хорошо знаю, что наша жизнь находится словно под лупой. Все – от того, что вы говорите, какую прическу выбираете, – подлежит детальному анализу. Это нелегко, я знаю это по личному опыту, – заметила она.

Однако, утверждает Хиллари Клинтон, у членов семей мировых лидеров есть беспрецедентная возможность служить своей стране, использовать ресурсы и отношения, которые имеются в их распоряжении, чтобы воплощать важные проекты и делать вклад во все, что касается здоровья и благосостояния общества.

– Именно поэтому я до сих пор ценю время, когда была первой леди США. Было чрезвычайно полезно работать над такими темами, как здравоохранение и продвижение прав женщин и девушек. Одним из лучших моментов было знакомство с другими первыми леди и джентльменами со всего мира, – подчеркнула она.

Хиллари Клинтон уверяет: ее всегда заряжали энергией рассказы этих людей об их личном опыте.

– Я знаю, что дружеские отношения, которые вы сейчас формируете, являются бесценными. Так что пусть дискуссия, которую вы будете вести, станет источником силы на последующие годы, – пожелала первая леди США 1993-2001 годов.

Задачей саммита является обсуждение вопросов доступа к медицинским услугам, внедрение программ ментального здоровья, будущего системы образования, обеспечение равных возможностей и преодоление дискриминации.

Участие Хиллари Клинтон в киевском саммите особенно важно, ведь в течение восьми лет на посту первой леди США она выступала за гендерное равенство и реформу в системе здравоохранения.

Саммит первых леди и джентльменов

Киевский саммит первых леди и джентльменов проходит 23 августа, в День флага и накануне 30-й годовщины независимости Украины, в национальном заповеднике София Киевская.

Мероприятие инициировала первая леди Украины Елена Зеленская.

Члены семей мировых лидеров совместно с украинскими и международными экспертами обсуждают вызовы, стоящие перед странами мира в связи с пандемией коронавируса.

Кроме проблем в областях медицины, образования, культуры, участники саммита будут говорить и о достижениях и обмениваться опытом.