23 августа в Киеве пройдет саммит первых леди и джентльменов Мягкая сила в новой реальности по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Торжественное событие пройдет в Национальном заповеднике София Киевская. Об этом сообщила Зеленская во время выступления на всеукраинском форуме Украина 30. Имидж Украины.

— Мягкая сила в новой реальности — это дипломатия о культурном диалоге и гуманитарном влиянии, это о голосе общественных деятелей на самом высоком уровне, — отметила первая леди.

По словам Зеленской, первые леди и джентльмены — это и есть в первую очередь общественные деятели.

Поэтому, как добавила она, стоит в Украине создать возможности для того, чтобы собрать этих деятелей в одном месте и создать платформу, которая объединит и усилит сильные голоса.

В соответствующем мероприятии примут участие не только первые леди и джентльмены, но и специалисты и эксперты из разных стран и областей.

На саммите будут обсуждаться важные вопросы, стоящие перед странами мира в связи с пандемией коронавируса. В частности, равный доступ к медицинским услугам и образованию, равные возможности в сфере культуры и развития в новых условиях и тому подобное.

Кроме того, на встрече будут говорить о достижениях, в частности о Всеукраинской школе онлайн.

Также сегодня президент Украины Владимир Зеленский инициировал дату награждения новой премией Национальная легенда.

Как сказал глава государства, Украина будет чествовать своих гениев и аплодировать им тогда, когда аплодисменты им нужны.

