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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляция саммита первых леди и джентельменов 23 августа

Олена Зеленська

23 августа, в День флага и накануне 30-летия независимости Украины, в 11.00 начнется Киевский саммит первых леди и джентльменов. Трансляцию мероприятия можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Саммит инициировала первая леди Украины Елена Зеленская.

Жена президента Украины Владимира Зеленского пригласила в Киев членов семей мировых лидеров, чтобы совместно с украинскими и международными экспертами обсудить вызовы, стоящие перед странами в связи с пандемией коронавируса.

Отдельно участники мероприятия остановятся на вопросах доступа к медицинским услугам, внедрения программ ментального здоровья, будущего системы образования, обеспечения равных возможностей и преодоления дискриминации.

По словам Елены Зеленской, Киевский саммит первых леди и джентльменов должен стать дипломатией мягкой силы.

Логотипом мероприятия стала василек как традиционный цветок в украинском венке, что символизирует жизнь, молодость, скромность и простоту, доброту и нежность, душевную красоту и чистоту, естественное воплощение мягкой силы.

Фото: Офис президента

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