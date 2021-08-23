23 августа, в День флага и накануне 30-летия независимости Украины, в 11.00 начнется Киевский саммит первых леди и джентльменов. Трансляцию мероприятия можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Саммит инициировала первая леди Украины Елена Зеленская.

Жена президента Украины Владимира Зеленского пригласила в Киев членов семей мировых лидеров, чтобы совместно с украинскими и международными экспертами обсудить вызовы, стоящие перед странами в связи с пандемией коронавируса.

Отдельно участники мероприятия остановятся на вопросах доступа к медицинским услугам, внедрения программ ментального здоровья, будущего системы образования, обеспечения равных возможностей и преодоления дискриминации.

По словам Елены Зеленской, Киевский саммит первых леди и джентльменов должен стать дипломатией мягкой силы.

Логотипом мероприятия стала василек как традиционный цветок в украинском венке, что символизирует жизнь, молодость, скромность и простоту, доброту и нежность, душевную красоту и чистоту, естественное воплощение мягкой силы.