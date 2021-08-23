23 серпня, у День прапора та напередодні 30-річчя незалежності України, об 11.00 почнеться Київський саміт перших леді та джентльменів. Трансляцію заходу можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Саміт ініціювала перша леді України Олена Зеленська.

Дружина президента України Володимира Зеленського запросила до Києва членів родин світових лідерів, щоб спільно з українськими та міжнародними експертами обговорити виклики, які постали перед країнами у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Окремо учасники заходу зупиняться на питаннях доступу до медичних послуг, впровадження програм ментального здоров’я, майбутнього системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

За словами Олени Зеленської, Київський саміт перших леді та джентльменів має стати дипломатією м’якої сили.

Логотипом заходу стала волошка як традиційна квітка в українському вінку, що символізує життя, молодість, скромність та простоту, доброту та ніжність, душевну красу та чистоту, природне втілення м’якої сили.