Кримська платформа – це ініціатива України з консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму. Таке просте і влучне визначення президент Володимир Зеленський дав міжнародному майданчику, який започаткував з метою повернення анексованого Росією півострова та захисту прав кримських татар.

Кінцева мета і значення зрозумілі кожному українцю, а от шлях буде непростим, і на ньому Україні знадобиться підтримка міжнародних партнерів.

23 серпня, у переддень 30-річчя незалежності, у столичному виставковому центрі Парковий стартує установчий саміт Кримської платформи, до якого долучилися понад 40 держав та організацій, готових підтвердити незмінність формули Крим – це Україна. Його підсумком стане ухвалення спільної декларації. До неї зможуть долучитися держави, представники яких не змогли приїхали до Києва.

Цей документ буде саме схвалено, тобто не буде фізичного підписання. Щодо змісту – в Офісі президента його тримають в таємниці, але називають дуже амбітним.

Цього ж дня Зеленський разом з колегами-президентами відкриє у центрі Києва офіс постійного представництва Кримської платформи.

Сьогодні також відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому народні депутати проголосують за звернення Верховної Ради до ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

Факти ICTV зібрали всю важливу інформацію про Кримську платформу, сам саміт та його учасників.

Коли виникла Кримська платформа

Термін Кримська платформа вперше озвучив президент Володимир Зеленський під час виступу на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН 23 вересня 2020 року. Тоді глава держави запросив друзів України до участі у створенні міжнародної дипломатичної ініціативи щодо деокупації півострова.

Вже 26 лютого 2021-го глава держави підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення 23 серпня в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Кримська платформа – учасники

Участь у саміті підтвердили 45 країн та міжнародних організацій. Серед них – Велика Британія, Канада, Австрія, Словаччина, Швеція, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Туреччина, Естонія, Литва, Латвія, Молдова та інші.

Це вперше до України з’їдуться одночасно президенти та прем’єри стількох держав. На рівні президентів будуть представлені дев’ять країн. Точно буде президент Польщі Анджей Дуда, Латвії – Егілс Левітс, а ще – лідери Литви, Естонії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії та Фінляндії.

Учасники саміту на рівні прем’єр-міністрів – Румунія, Грузія, Хорватія та Швеція, на рівні глав парламентів – Швейцарія та Чеська Республіка.

Ще 14 країн представлятимуть глави МЗС: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія.

Від Великої Британії та Португалії – очільники міністерств оборони. Президента США представлятиме міністр транспорту Пітер Буттіджедж, Норвегію – державний секретар МЗС.

Від восьми держав прибудуть посли – це Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада, Греція та Ісландія.

Від ЄС буде президент Євроради Шарль Мішель, Єврокомісію представить віце-президент Валдіс Домбровскіс, НАТО – заступник генсека, Раду Європи та ГУАМ – генсеки.

Представників Росії не буде. Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що туди навіть не надсилали офіційного запрошення, оскільки Москва відразу відкинула будь-яку можливість взаємодії в рамках ініціативи, хоча Україна готова говорити з РФ.

За його словами, Росія ще й шантажує та погрожує країнам, які мають намір взяти участь у Кримській платформі. Тому назвав участь у саміті простим тестом на те, із ким ці країни в питанні окупованого Криму – з Росією та агресією чи з Україною та міжнародним правом.

Детальна програма саміту Кримської платформи

Офіційне відкриття заплановане на 11.30. Форум складатиметься з двох частин. Першу частину відкриє співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею 1944.

Далі за планом – виступи президента Володимира Зеленського, спікера парламенту, прем’єр-міністра, лідера кримсько-татарського народу, а також глав іноземних делегацій та представника Експертної мережі Кримської платформи.

Після схвалення декларації за результатами інавгураційного саміту Зеленський виступить ще з однією заявою (14.30 – 15.00).

Друга частина форуму (15.00 – 20.00) проходитиме у форматі чотирьох панельних дискусій і обговорень, до яких долучаться 180 міжнародних експертів із понад 30 країн.

Головні теми панелей:

політика невизнання спроби анексії Криму та санкцій;

безпекові виклики Азово-Чорноморського регіону;

захист прав людини у тимчасово окупованому Криму;

відновлення прав кримськотатарського народу.

Учасники дискусії поділяться своїм баченням проблем деокупації та окреслять шляхи взаємодії для досягнення кінцевої мети – повернення Криму Україні.

Що буде після саміту

Діяльність Кримської платформи продовжиться до досягнення головної мети – звільнення Криму від російських окупантів.

Зустрічі в межах цього формату відбуватимуться на чотирьох рівнях. На першому – це саміти за участі глав держав. Другий рівень передбачає зустрічі глав МЗС.

На третьому – до обговорень залучатимуть парламентські асамблеї НАТО, ОБСЄ та Ради Європи. А четвертий передбачає обговорення деокупації півострова на рівні експертів.

Напередодні саміту президент Володимир Зеленський заявив, що Кримська платформа займеться також питанням визнання Кримськотатарської національно-територіальної автономії. Йдеться про розробку законопроекту у співпраці з корінними народами півострова.