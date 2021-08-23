Европейский Союз со времени аннексии Крыма в 2014 году предоставил Украине более €16 млрд. Такие цифры озвучил во время саммита Крымская платформа 23 августа президент Европейского совета Шарль Мишель.

Средства выделили в рамках беспрецедентной поддержки Украины и сотрудничества по Соглашению об ассоциации.

Эти меры, по словам Шарля Мишеля, ЕС ввел, чтобы помочь Украине преодолеть последствия агрессии.

Президент Европейского совета убежден: позиция по Крыму должна оставаться на высоком уровне в международной повестке дня.

– Европейский Союз подтверждает неизменную политическую поддержку по этому вопросу. Мы хотим таким образом реагировать на угрозу международному порядку. И для этого мы должны привлекать более широкие ресурсы к поддержке целостности Украины и непризнания аннексии Крыма, – добавил президент Европейского совета.

Шарль Мишель отметил: на саммит Крымская платформа он прибыл, чтобы подтвердить неизменную позицию Евросоюза о непризнании незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией.

– Мы будем продолжать политику непризнания, а также будем и дальше выступать против любых нарушений международного права. Наша цель – сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной, – отметил он.

На учредительный саммит Крымская платформа в Киев прибыли участники из 45 стран.

Они подписали открытую декларацию, в которой осудили нарушение и ущемление прав человека в Крыму, милитаризацию полуострова, препятствование правам и свободам судоходства, изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крыму.

Принятая на саммите декларация открыта для подписания других государств, которые не смогли прибыть в Киев 23 августа.