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Факти / Україна / Політика

Змусити РФ платити за свої дії – Шмигаль про завдання саміту Кримська платформа

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час установчого саміту Кримської платформи 23 серпня озвучив п’ять напрямків її роботи.

За його словами, Україна під час діалогу з партнерами запропонувала зупинитися на питаннях:

  • міжнародної політики невизнання;
  • посилення санкційної політики проти агресора;
  • безпеки й свободи судноплавства або навігації;
  • захисту прав людини, відновлення прав корінного кримськотатарського народу;
  • вирішення економічних та екологічних проблем.

– Деокупація Криму є нашим колективним завданням, бо мова йде про відновлення справедливості норм міжнародного права та колективної системи міжнародної безпеки. Окупація Криму – це не суто внутрішньополітична проблема України. Це проблема світового масштабу, яка фактично руйнує систему міжнародної безпеки, – переконаний Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголошує: Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки на сьогодні експерти оцінюють у розмірі понад $100 млрд.

Зараз дивляться

– Це втрачені природні ресурси, активи держави, втрачена промисловість. А головне – негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора. Тому одне з пріоритетних завдань – змусити РФ за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії, – вважає прем’єр-міністр.

На переконання очільника Кабміну, Кримська платформа – це не тільки практичний майданчик міжнародної співпраці у напрямку деокупації, а й своєрідний індикатор і нагадування, що тема повернення Криму не повинна і не буде зникати із радарів світового порядку денного аж до моменту повної деокупації півострова.

Установчий саміт Кримської платформи стартував сьогодні, 23 серпня, у День прапора України, у столичному виставковому центрі Парковий.

У заході беруть участь 45 країн, за підсумками якого ухвалять спільну декларацію.

Термін Кримська платформа вперше озвучив президент Володимир Зеленський під час виступу на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН 23 вересня 2020 року.

Тоді глава держави запросив друзів України до участі у створенні міжнародної дипломатичної ініціативи щодо деокупації півострова.

Уже 26 лютого 2021 року президент підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення 23 серпня в Україні установчого саміту Кримської платформи.

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