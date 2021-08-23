Змусити РФ платити за свої дії – Шмигаль про завдання саміту Кримська платформа
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час установчого саміту Кримської платформи 23 серпня озвучив п’ять напрямків її роботи.
За його словами, Україна під час діалогу з партнерами запропонувала зупинитися на питаннях:
- міжнародної політики невизнання;
- посилення санкційної політики проти агресора;
- безпеки й свободи судноплавства або навігації;
- захисту прав людини, відновлення прав корінного кримськотатарського народу;
- вирішення економічних та екологічних проблем.
– Деокупація Криму є нашим колективним завданням, бо мова йде про відновлення справедливості норм міжнародного права та колективної системи міжнародної безпеки. Окупація Криму – це не суто внутрішньополітична проблема України. Це проблема світового масштабу, яка фактично руйнує систему міжнародної безпеки, – переконаний Денис Шмигаль.
Очільник уряду наголошує: Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки на сьогодні експерти оцінюють у розмірі понад $100 млрд.
– Це втрачені природні ресурси, активи держави, втрачена промисловість. А головне – негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора. Тому одне з пріоритетних завдань – змусити РФ за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії, – вважає прем’єр-міністр.
На переконання очільника Кабміну, Кримська платформа – це не тільки практичний майданчик міжнародної співпраці у напрямку деокупації, а й своєрідний індикатор і нагадування, що тема повернення Криму не повинна і не буде зникати із радарів світового порядку денного аж до моменту повної деокупації півострова.
Установчий саміт Кримської платформи стартував сьогодні, 23 серпня, у День прапора України, у столичному виставковому центрі Парковий.
У заході беруть участь 45 країн, за підсумками якого ухвалять спільну декларацію.
Термін Кримська платформа вперше озвучив президент Володимир Зеленський під час виступу на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН 23 вересня 2020 року.
Тоді глава держави запросив друзів України до участі у створенні міжнародної дипломатичної ініціативи щодо деокупації півострова.
Уже 26 лютого 2021 року президент підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення 23 серпня в Україні установчого саміту Кримської платформи.