Большой герб Украины: новый эскиз, история и нужен ли он украинцам

В День Независимости Украины, 24 августа, народные депутаты одобрили проект большого герба.

За проект Владимира Зеленского в первом чтении проголосовали 257 депутатов. В дальнейшем документ отправят на доработку.

Отметим, что закон о большом гербе должны поддержать не менее 300 депутатов: такая норма закреплена в Конституции Украины.

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Проект большого герба

28 июня 2021 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о большом гербе.

Документ предусматривает утверждение варианта с галицким львом и гербом запорожского казачества, разработанного 12 лет назад, во времена президентства Виктора Ющенко.

Тогда проект по результатам конкурса утверждал Кабмин, но для окончательного принятия не хватило голосов в Верховной Раде.

Необходимость или политическое решение

Тризуб в качестве малого государственного герба Украины народные депутаты приняли 19 февраля 1992 года.

Историческому решению предшествовали затяжные конфликты демократических сил с коммунистически-социалистическим крылом Верховной Рады.

Последние категорически отказывались от того, чтобы на герб была взята символика Украинской Народной Республики и Украинского государства гетмана Павла Скоропадского. Коммунисты до последнего не хотели поддержать национальный гимн Ще не вмерла Украины и сине-желтый флаг, называя эти символы “националистическими”.

Дань истории или политическое решение: для чего нужен большой герб Украины / 2 фотографии

Накануне принятия малого государственного герба депутаты также рассматривали проекты большого герба. По мнению современников тех событий, это давало коммунистам больше шансов оставить элементы советской символики хотя бы на одном из гербов независимой Украины.

В день голосования, как известно, Верховная Рада Украины утвердила лишь малый герб Украины. Тогда первый президент Леонид Кравчук заверил депутатов: утвердим “малый”, а где-то когда-то будет и “большой”…

Многие историки сходятся во мнении, что государству необходим большой герб лишь при условии, что оно было образовано вследствие объединения нескольких государств.

Тогда символика новой страны сочетала бы в себе память об исторических символах нескольких этнических групп или национальностей, вошедших в ее состав. Таким образом, с точки зрения геральдики большой государственный герб Украине не совсем свойственен.

Сейчас у Украины есть только малый государственный герб: он является одним из государственных символов, за осквернение которого законом предусмотрена серьезная уголовная ответственность.

Что говорит Конституция

Конституция Украины 1996 года содержит статью 20, которая определяет понятие двух гербов.

— Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом Малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины. Главным элементом Большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского государства Владимира Великого (Малый Государственный Герб Украины).

В этой статье знаком Княжеского государства Владимира Великого выступает украинский тризуб.

По непонятным причинам слово “тризуб” депутаты решили убрать, тогда как в февральском постановлении 1992 года формулировка была четкой и понятной.

За 30 лет независимости украинские художники вместе с историками и исследователями геральдики разработали более 400 проектов большого герба Украины.

Неудачные попытки рассмотреть и принять проектные работы приходятся на 2001 и 2007-2009 годы.

Историческая связь

Доподлинно известно, что впервые тризуб на государственном уровне использовал князь Владимир Великий.

Он был первым, кто приказал изображать тризуб на монетах, которые уже тогда назывались гривнами. Во времена Киевской Руси тризуб был княжеским знаком династии Рюриковичей.

Не менее жаркими, чем во времена независимой Украины, были дискуссии по поводу герба и в период Украинской Народной Республики.

Среди вариантов будущего герба молодого государства были:

Золотой лев, который опирается на скалу (герб Галицко-Волынского государства);

Архистратит Михаил (древний герб Киевской земли);

казак с мушкетом (герб Гетманщины);

тризуб (личный знак князя Владимира Великого).

Официальное изображение государственного герба УНР появилось 22 марта 1918 года – ровно через два месяца после провозглашения ее независимости IV универсалом Центральной Рады.

Тризуб фактически оставался государственным гербом Украины и при Гетманате Павла Скоропадского в апреле-декабре 1918 года.

Автором изображения тризуба и в период УНР, и Гетманата, и Директории был украинский художник Георгий Нарбут. Он возглавлял разработку проектов государственных бумаг — речь идет о банкнотах, бланках, а также акцизных марках.

После поражения Украинской революции 1917-1921 годов, когда территория Украины вошла в состав СССР, и вплоть до независимости герб в виде тризуба был запрещен.

Сейчас тризуб является не только символом современной Украины, но также определяет многовековую связь с Киевской Русью, где были заложены основы нашей государственности.