Великий герб України: новий ескіз, історія та чи потрібен він українцям

У День Незалежності України, 24 серпня, народні депутати схвалили проект великого герба.

За проект Володимира Зеленського у першому читанні проголосували 257 депутатів. Надалі документ відправлять на доопрацювання.

Зазначимо, що закон про великий герб мають підтримати не менше 300 депутатів: така норма закріплена у Конституції України.

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Проект великого герба

28 червня 2021 року Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про великий герб.

Документ передбачає затвердження варіанту із галицьким левом та гербом запорізького козацтва, розробленого 12 років тому, за часів президентства Віктора Ющенка.

Тоді проект за результатами конкурсу затверджував Кабмін, але для остаточного ухвалення забракло голосів у Верховній Раді.

Необхідність чи політичне рішення

Тризуб у якості малого державного герба України народні депутати ухвалили 19 лютого 1992 року.

Історичному рішенню передували затяжні конфлікти демократичних сил із комуністично-соціалістичним крилом Верховної Ради.

Останні категорично відмовлялися від того, аби за герб було взято символіку Української Народної Республіки та Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. Також комуністи до останнього не хотіли підтримати національний гімн Ще не вмерла України та синьо-жовтий прапор, називаючи ці символи “націоналістичними”.

Данина історії чи політичне рішення: для чого потрібен великий герб України / 2 фотографии

Напередодні ухвалення малого державного герба депутати також розглядали проекти великого герба. На думку сучасників тих подій, це давало комуністам більше шансів залишити елементи радянської символіки бодай на одному із гербів незалежної України.

У день голосування, як відомо, Верховна Рада України затвердила лише малий герб України. Тоді перший президент Леонід Кравчук запевнив депутатів: затвердимо “малий”, а десь колись буде й “великий”…

Чимало істориків вважають, що державі необхідний великий герб лише за умови, що вона була утворена внаслідок об’єднання декількох держав.

Тоді символіка нової країни поєднувала б у собі пам’ять про історичні символи декількох етнічних груп чи національностей, які увійшли до її складу. Таким чином, з погляду геральдики великий державний герб Україні не зовсім властивий.

Зараз Україна має лише малий державний герб: він є одним із державних символів, за спаплюження якого законом передбачена серйозна кримінальна відповідальність.

Що каже Конституція

Конституція України 1996 року містить статтю 20, яка визначає поняття двох гербів.

– Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

У цій статті знаком Княжої Держави Володимира Великого виступає український тризуб.

З незрозумілих причин слово “тризуб” депутати вирішили прибрати, тоді як у лютневій постанові 1992 року формулювання було чітким і зрозумілим.

За 30 років незалежності українські художники разом із істориками та дослідниками геральдики розробили більше 400 проектів великого герба України.

Невдалі спроби розглянути та ухвалити проектні роботи припадають на 2001 та 2007-2009 роки.

Історичний зв’язок

Достеменно відомо, що вперше тризуб на державному рівні використав князь Володимир Великий.

Він був першим, хто наказав зображувати тризуб на монетах, які вже тоді називалися гривнями. У часи Київської Русі тризуб був княжим знаком династії Рюриковичів.

Не менш палкими, аніж за часів незалежності України, були дискусії з приводу герба і в період Української Народної Республіки.

Серед варіантів майбутнього герба молодої держави були:

золотий лев, що спинається на скелю (герб Галицько-Волинської держави);

Архистратит Михаїл (давній герб Київської землі);

козак із мушкетом (герб Гетьманщини);

тризуб (власницький знак князя Володимира Великого).

Офіційне зображення державного герба УНР з’явилося 22 березня 1918 року – рівно через два місяці після проголошення її незалежності IV універсалом Центральної Ради.

Тризуб фактично залишався державним гербом України й за Гетьманату Павла Скоропадського у квітні-грудні 1918 року.

Автором зображення тризуба і за УНР, і за Гетьманату, і за Директорії був український художник Георгій Нарбут. Він очолював розробку проектів державних паперів – йдеться про банкноти, бланки, акцизні марки тощо.

Після поразки Української революції 1917-1921 років, коли територія України увійшла до складу СРСР, і аж до незалежності герб у вигляді тризуба був заборонений.

Зараз тризуб є не тільки символом сучасної України, але також визначає багатовіковий зв’язок з Київською Руссю, де були закладені основи нашої державності.