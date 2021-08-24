24 августа Верховная Рада проводит торжественное заседание по случаю 30-летия независимости Украины. Оно началось в 13.00.

Выступил в Верховной Раде и президент Владимир Зеленский. Глава государства поздравил всех с Днем Независимости и обратился к народным депутатам.

Он сообщил, что внес на рассмотрение парламента законопроект, в котором предлагает сделать День государственности 28 июля, выходным.

— Я думаю, очень важно не только отмечать появление государственности, но и объединяться для ее сохранения, — подчеркнул президент.

Он сообщил, что внес на рассмотрение парламента законопроект о введении выходного в День государственности, который предлагают праздновать 28 июля в день Крещения Руси.

30-летие независимости Украина будет праздновать громко. В частности, 24 августа состоится концерт известного итальянского тенора Андреа Бочелли. Выступление будет называться Голос моей души и пройдет на НСК Олимпийский в Киеве.

Также вечером на стадионе начнется праздничное шоу Независимость в нашей ДНК. День независимости страны, в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Единственный музыкальный перформанс объединит песни, которые стали музыкальным наследием прошлых поколений, и хиты будущего. По словам организаторов, это будет символизировать культуру независимости.

Без пауз и остановок исполнители будут передавать своеобразную эстафету друг другу и создадут единую композицию из десятков знаковых для независимой Украины песен.

С афишей главных мероприятий на 24 августа можно ознакомиться в нашем материале.