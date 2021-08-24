24 серпня Верховна Рада проводить урочисте засідання з нагоди 30-річчя незалежності України. Воно розпочалося о 13.00.

Виступив у Верховній Раді і президент Володимир Зеленський. Глава держави привітав усіх з Днем Незалежності і звернувся до народних депутатів.

Він повідомив, що вніс на розгляд парламенту законопроект, у якому пропонує зробити День державності 28 липня, вихідним.

– На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, але й об’єднуватися для її збереження, – наголосив президент.

Також Володимир Зеленський у своїй промові наголосив, що доля України – бути вільною. Тому глава держави переконаний, що всі тимчасово окуповані території вдасться звільнити, а українцям ще точно усміхнеться доля.

30-річчя незалежнотсі Україна святкуватиме гучно. Зокрема, 24 серпня відбудеться концерт відомого італійського тенора Андреа Бочеллі. Виступ матиме назву Голос моєї душі і пройде на НСК Олімпійський у Києві.

Також увечері на стадіоні розпочнеться святкове шоу Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни, у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Єдиний музичний перформанс поєднає пісні, які стали музичною спадщиною минулих поколінь, і хіти майбутнього. За словами організаторів, це символізуватиме культуру незалежності.

Без пауз і зупинок виконавці передаватимуть своєрідну естафету один одному та створять єдину композицію з десятків знакових для незалежної України пісень.

З афішею головних заходів на 24 серпня можна ознайомитися у нашому матеріалі.