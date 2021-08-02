День Независимости Украины 2021 начнут праздновать еще с 22 августа. В течение этих дней по всей стране состоится более 150 праздничных мероприятий.

Какие мероприятия запланированы на 24 августа — афишу на День Независимости 2021 смотрите на Фактах ICTV.

День Независимости 2021 — афиша мероприятий на 24 августа

Военный парад

Утром, 24 августа, состоится военный парад ко Дню Независимости 2021. В этом году торжества организуют сразу на трех локациях — в Киеве на улице Крещатик, на Днепре, а также в Одессе.

Над рекой Днепр, а также над Черным морем в Одессе запланирован проход кораблей и пролет авиации.

В Киеве также организуют артиллерийский салют с острова Труханов. Завершится военный парад ко Дню Независимости пролетом боевых самолетов, запуском сигнальных ракет и распылением дыма сине-желтых цветов.

Концерт на НСК Олимпийский

На День Независимости 2021 вечером состоится концерт на НСК Олимпийский. Для зрителей выступят эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

На концерте будут звучать уже всем известные композиции, которые вошли в историю, а также хиты будущего.

Организаторы обещают большие экраны, световое и дрон-шоу.

Выступление Андреа Боччели

По случаю Дня Независимости в Киеве также состоится концерт известного итальянского певца Андреа Бочелли. Он начнется в 17.00 на площади Конституции.

Кроме него, на сцену выйдут украинские оперные исполнительницы Людмила Монастырская и Тамара Калинкина, хор им. Веревки, поп-певица Тина Кароль и Джамала — победительница Евровидения 2016.

Все полученные средства с концерта Бочелли планируют потратить на создание музея Ивана Марчука — украинского художника.

Фестиваль Мандруй Україною

Фестиваль Мандруй Україною — это выставка туристических маршрутов и промыслов каждого региона.

Мероприятие продлится с 22 по 24 августа включительно. Локация — Музей Пирогово, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.

Программа фестиваля предусматривает:

мастер-классы;

представления главных туристических маршрутов Украины;

выставки;

ярмарки;

продукцию всех регионов;

дегустации блюд, зоны с едой;

фото-зоны;

развлечения для детей.

Билет для взрослых будет стоить 80 грн, для детей — 40 грн.