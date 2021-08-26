Крымская платформа — это крупное поражение России. Украина наконец-то выходит из статуса жертвы в статус спасителя.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 26 августа.

— Мы наконец выходим из статуса жертвы в статус спасителя. Мы совсем иначе начнем позиционировать Украину на международной арене, — заявил Кулеба.

По его словам, Украина становится центром, вокруг которого объединяются другие государства.

— На этой неделе в Киеве состоялось историческое событие. 46 иностранных делегаций подтвердили, что они не признают и никогда не будут признавать российскую оккупации Крыма и взяли на себя ряд обязательств, зафиксированных в декларации, — добавил дипломат.

По его словам, Крымская платформа вызвала беспрецедентную реакцию в РФ.

— Это противоположная реакция, когда весь мир отмечает, что Украина по сути разорвала тишину вокруг Крыма и вернула этот вопрос на международную повестку дня, то РФ наоборот, захлебывается в рассказах о ничтожности этой инициативы. Реакцией РФ мы довольны, — отметил Кулеба.

Как объяснил министр, все партнеры Украины отмечают, что Крымская платформа — крупное поражение РФ.

Крымская платформа

23 августа в столице Украины состоялся саммит Крымской платформы. Это новая площадка, созданная по инициативе Украины. Главная цель — добиться деоккупации Крыма.

Участие в Крымской платформе приняли представители 46 стран мира. По итогам саммита они подписали совместную декларацию. Документ четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии.