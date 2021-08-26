Кримська платформа – це велика поразка Росії. Україна нарешті виходить зі статусу жертви у статус рятівника.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 26 серпня.

– Ми нарешті виходимо зі статусу жертви у статус рятівника. Ми зовсім інакше почнемо позиціонувати Україну на міжнародній арені, – заявив Кулеба.

За його словами, Україна стає центром, довкола якого об’єднуються інші держави.

– Цього тижня у Києві відбулася історична подія. 46 іноземних делегацій підтвердили, що вони не визнають та ніколи не визнаватимуть російської окупації Криму і взяли на себе низку зобов’язань, зафіксованих у декларації, – додав дипломат.

За його словами, Кримська платформа викликала безпреценденту реакції у РФ.

– Це протилежна реакція, коли весь світь відзначає, що Україна по суті розірвала тишу довкола Криму і повернула це питання на міжнародний порядок денний, то РФ навпаки, захлинається у розповідях про нікчемність цієї ініціативі. Реакцією РФ ми задоволені, – зауважив Кулеба.

Як пояснив міністр, усі партнери України відзначають, що Кримська платформа – велика поразка РФ.

Кримська платформа

23 серпня у столиці України відбувся саміт Кримської платформи. Це новий майданчик, створений з ініціативи України. Головна мета – домогтися деокупації Криму.

Участь у Кримській платформі взяли представники 46 країн світу. За підсумками саміту вони підписали спільну декларацію. Документ чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією і зобов’язання країн-підписантів розглянути додаткові обмежувальні санкції проти РФ у разі подальшої агресії.