Байден примет Зеленского в Белом Доме: Псаки опровергла перенос встречи президентов

Встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена переносить не будут.

Об этом заявила официальный представитель Белого Дома Джен Псаки.

По ее словам, встреча, как и было запланировано, состоится в Белом Доме.

— На следующей неделе глава государства примет Зеленского, — сказала Псаки.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не заметил ни единого индикатора возможности переноса встречи президентов стран.

Ранее стало известно, что президент Украины подпишет со своим американским коллегой сразу три договора. Документы будут касаться оборонного партнерства, проектов по исследованиям, разработкам и испытаниям, а также космической сферы.

Соответствующие проекты соглашений замглавы Офиса президента Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими американскими чиновниками.

Машовец подчеркнул, что проекты трех двусторонних документов практически готовы, а в США уже выразили готовность их подписать во время визита Зеленского в США.