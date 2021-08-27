Визит Зеленского в США: планируется подписание трех документов

Оборонное партнерство, проекты по исследованиям, разработкам и испытаниям, а также в космической сфере — во время визита президента Владимира Зеленского в США будет подписано три важных документа о сотрудничестве в этих сферах.

Проекты соответствующих соглашений заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине.

Машовец подчеркнул, что проекты трех двусторонних документов практически готовы.

Американская сторона выразила готовность подписать соглашения во время визита Зеленского в США.

Они согласовали и другие вопросы содержательного наполнения визита.

Речь шла также о возможном увеличении группы американских советников в сфере безопасности и обороны. Стюарт выразила готовность к таким шагам и предоставила предложения по их практической реализации.

Встреча Зеленский-Байден

Встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа. Ранее она планировалась на 30-е число.

Перенос даты переговоров двух президентов объяснили расширением программы визита Зеленского в США.

Будет как расширенный формат, так и встреча тет-а-тет. Кроме того, программой визита предусмотрено посещение штата Калифорния