Визит Зеленского в США: планируется подписание трех документов

Оборонное партнерство, проекты по исследованиям, разработкам и испытаниям, а также в космической сфере — во время визита президента Владимира Зеленского в США будет подписано три важных документа о сотрудничестве в этих сферах.
Проекты соответствующих соглашений заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине.
Машовец подчеркнул, что проекты трех двусторонних документов практически готовы.
Американская сторона выразила готовность подписать соглашения во время визита Зеленского в США.
Они согласовали и другие вопросы содержательного наполнения визита.
Речь шла также о возможном увеличении группы американских советников в сфере безопасности и обороны. Стюарт выразила готовность к таким шагам и предоставила предложения по их практической реализации.
Встреча Зеленский-Байден
Встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа. Ранее она планировалась на 30-е число.
Перенос даты переговоров двух президентов объяснили расширением программы визита Зеленского в США.
Будет как расширенный формат, так и встреча тет-а-тет. Кроме того, программой визита предусмотрено посещение штата Калифорния