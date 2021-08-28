Министерство иностранных дел обратилось в МИД Эстонии и к послу Эстонии в Украине после заявлений президента Керсти Кальюлайд, что Украине для членства в ЕС понадобится не менее 20 лет.

– Чуть более 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили эстонцам, литовцам и латвийцам, что им нужно десятки лет, чтобы созреть до вступления в ЕС. Поэтому мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии, – заявил в эфире Украина 24 глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что общался с Керсти Кальюлайд во время ее пребывания на саммите Крымская платформа и на торжествах по случаю Дня Независимости.

– Она была очень позитивная и оптимистичная. Я не знаю, что произошло. Эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений. Мы разочарованы заявлениями президента Эстонии и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостьей Украины и ее принимали очень искренне, как нельзя лучше, – считает Дмитрий Кулеба.

Именно поэтому украинское ведомство обратилось в МИД и к послу Эстонии в Украине, поскольку, по их убеждению, такие заявления не должны звучать от друзей и партнеров.

– А Эстония и Украина безусловно друзья и партнеры, – отметил он.

Прокомментировал Дмитрий Кулеба и совет Керсти Кальюлайд не вкладывать инвестиции в Украине.