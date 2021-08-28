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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Це не повинно лунати від друзів та партнерів – Кулеба про заяви президента Естонії

Дмитрий Кулеба

Міністерство закордонних справ звернулося до МЗС Естонії та посла Естонії в Україні після заяв президента Керсті Кальюлайд, що Україні для членства в ЄС знадобиться щонайменше 20 років.

– Трохи більше 20 років тому західні країни таким самим менторським тоном казали естонцям, литовцям та латвійцям, що їм треба десятки років, щоб дозріти до вступу до ЄС. Тому мені було дивно чути ці слова від президента Естонії, – заявив в ефірі телеканалу Україна 24 очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр додав, що спілкувався з Керсті Кальюлайд під час її перебування на саміті Кримська платформа й на урочистостях з нагоди Дня Незалежності.

– Вона була дуже позитивна й оптимістична. Я не знаю, що сталося. Ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин. Ми розчаровані заявами президента Естонії й вважаємо їх недоречними, особливо в контексті того, що вона була гостею України і її приймали якнайщиріше, якнайкраще, – вважає Дмитро Кулеба.

Саме тому українське відомство звернулося МЗС та посла в Естонії в Україні, оскільки, на їхнє переконання, такі заяви не повинні лунати від друзів та партнерів.

– А Естонія та Україна безумовно друзі та партнери, – зазначив він.

Прокоментував Дмитро Кулеба й пораду Керсті Кальюлайд не вкладати інвестиції в Україні.

– У будь-якій країні світу є інвестиції, які працюють, а також ті, що не працюють. Є естонський інвестор, який інвестував у Києві в торговельний центр. Із цим питанням є проблеми, тривають правові процедури. Але через наявність такого кейсу робити узагальнюючі висновки про інвестування загалом – це є теж великим перебільшенням, – вважає він.

Фото: Урядовий портал

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