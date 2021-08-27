Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы — Зеленский

Независимость Молдовы и Украины — это результат усилий многих поколений. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, поздравляя молдавскую коллегу Майю Санду с Днем Независимости.

— Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Республики Молдова в международно признанных границах. Желаю дружественному народу Молдовы мира, согласия и процветания, — написал глава государства в Twitter.

Вітаю пані @sandumaiamd з 30-річчям незалежності Республіки Молдова. Незалежність наших країн – це результат зусиль багатьох поколінь. Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність ???????? у міжнародно визнаних кордонах. Бажаю дружньому народу ???????? миру, злагоди та процвітання. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 27, 2021

27 августа Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Молдове, где участвует в торжествах по случаю 30-летия независимости.

Из-за сложных погодных условий президент Украины прибыл в Кишинев с опозданием – из-за густого тумана его самолет не мог приземлиться в аэропорту.

Программой визита предусмотрено несколько двусторонних встреч, переговоры президентов Польши, Украины, Румынии и Молдовы, после которых лидеры выступят с заявлениями для журналистов.

Все торжества, посвященные 30-й годовщине независимости Молдовы, пришлось перенести на более позднее время, чтобы зарубежные гости смогли добраться до Кишинева.