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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы — Зеленский

володимир зеленський

Независимость Молдовы и Украины — это результат усилий многих поколений. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, поздравляя молдавскую коллегу Майю Санду с Днем Независимости.

— Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Республики Молдова в международно признанных границах. Желаю дружественному народу Молдовы мира, согласия и процветания, — написал глава государства в Twitter.

 

27 августа Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Молдове, где участвует в торжествах по случаю 30-летия независимости.

Из-за сложных погодных условий президент Украины прибыл в Кишинев с опозданием – из-за густого тумана его самолет не мог приземлиться в аэропорту.

Программой визита предусмотрено несколько двусторонних встреч, переговоры президентов Польши, Украины, Румынии и Молдовы, после которых лидеры выступят с заявлениями для журналистов.

Все торжества, посвященные 30-й годовщине независимости Молдовы, пришлось перенести на более позднее время, чтобы зарубежные гости смогли добраться до Кишинева.

Фото: Офис президента

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