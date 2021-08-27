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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Молдови – Зеленський

володимир зеленський

Незалежність Молдови та України – це результат зусиль багатьох поколінь. Про це заявив президент Володимир Зеленський, вітаючи молдовську колегу Майю Санду з Днем Незалежності.

– Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Республіки Молдови у міжнародно визнаних кордонах. Бажаю дружньому народу Молдови миру, злагоди та процвітання, – написав глава держави у Twitter.

 

27 серпня Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Молдові, де бере участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності.

Через складні погодні умови президент України прибув до Кишинева з запізненням – через густий туману його літак не зміг приземлитися в аеропорту.

Програмою візиту передбачено кілька двосторонніх зустрічей, переговори президентів Польщі, України, Румунії та Молдови, після яких лідери виступлять із заявами для журналістів.

Усі урочистості, присвячені 30-й річниці незалежності Молдови, довелося перенести на пізніший час, щоб закордонні гості змогли дістатися до Кишинева.

Фото: Офіс президента

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