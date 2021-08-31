Кабинет министров назначил Евгения Енина первым заместителем главы Министерства внутренних дел Дениса Монастырского.

Ранее Енин был заместителем Дмитрия Кулебы — министра иностранных дел. Эту должность он занял в апреле 2020 года.

К выполнению обязанностей заместителя главы МВД Енин приступит с 7 сентября.

Евгений Енин: что известно о новом заместителя главы МВД

Евгению Енину сейчас 40 лет, он родом из города Днепр. Он получил образование по специальности Правоведение, а также имеет степень кандидата политических наук по основам национальной безопасности.

После этого Енин работал в Посольстве Украины в Молдове, в МИД и Посольстве Украины в Италии.

С 2016 до 2019 года Енин был заместителем генерального прокурора Юрия Луценко. В апреле 2020 года он занял пост заместителя министра иностранных дел.

В том же году президент Украины Владимир Зеленский поручил ему представлять государство в международных судах против России.

Фото: Евгений Енин