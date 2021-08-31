Кабінет міністрів призначив Євгена Єніна першим заступником очільника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Раніше Єнін був заступником Дмитра Кулеби – міністра закордонних справ. Цю посаду він обійняв у квітні 2020 року.

До виконання обов’язків заступника голови МВС Єнін приступить з 7 вересня.

Євген Єнін: що відомо про нового заступника голови МВС

Євгену Єніну наразі 40 років, він родом з міста Дніпро. Він здобув освіту за спеціальністю Правознавство, а також має ступінь кандидата політичних наук з основ національної безпеки.

Після цього Єнін працював у Посольстві України у Молдові, у МЗС і Посольстві України в Італії.

З 2016 до 2019 року Єнін був заступником генерального прокурора Юрія Луценка. У квітні 2020 року він обійняв посаду заступника міністра закордонних справ.

Цього ж року президент України Володимир Зеленський доручив йому представляти державу в міжнародних судах проти Росії.

Фото: Євген Єнін