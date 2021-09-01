Меморандум уже подписан: Украина получит от США $3 млрд

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине экономическую помощь в размере $3 млрд, часть которых будет потрачена на закупку противотанковых управляемых ракет Javelin.

Соответствующий меморандум подписан между Министерством экономики Украины и американским Экспортно-импортным банком, сообщил представитель Белого лома на брифинге.

Таким образом Вашингтон намерен укрепить и без того прочное экономическое партнерство с Киевом.

Чиновник также отметил, что соответствующая сумма является первоначальной, и впоследствии может быть увеличена.

— С 2014 года мы уже предоставили Украине помощь в целях развития почти на $2 млрд. И только в этом году выделим еще более $463 млн, — заявил представитель Белого дома.

Он также уведомил, что по результатам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена соответственно будет объявлено о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины.

В частности, договоренности будут касаться привлечения инвестиций в энергетическую сферу Украины, сокращения выбросов парниковых газов, а также устранения угроз, вызванных запуском российского газопровода Северный поток-2.

Источник: пресс-служба Белого дома