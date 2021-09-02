У США и Украины общие ценности — Байден

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретились тет-а-тет. Американский лидер выступил со вступительной речью.

По его словам, в период празднования 30-летия Независимости Украины, партнерство между странами крепчает и станет еще крепче.

Байден также отметил, что у Украины и США общие ценности, и Штаты также преданы достижению своей цели относительно Европы, чтобы она была целостной, свободной и мирной.

Зеленский, в свою очередь, напомнил о ситуации на Донбассе и жертвах многолетней войны с Россией, которая унесла жизни 15 тыс. человек.

Зеленский также поблагодарил Байдена за то, что после телефонного разговора США отправили в Украину более двух млн доз вакцин от коронавируса.

Напомним, согласно протоколу, перед переговорами президенты должны сделать короткие заявления для прессы, а затем состоятся переговоры в расширенном формате и тет-а-тет.

Встреча Зеленского и Байдена проходит в Белом доме в рамках двухдневного визита президента Украины вместе с делегацией в США. Сначала она должна была состояться 30 августа, но ее перенесли на 1 сентября.

Источник: Дом