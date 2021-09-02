У США та України спільні цінності – Байден

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден зустрілися тет-а-тет. Американський лідер виступив зі вступною промовою.

За його словами, в період святкування 30-річчя Незалежності України, партнерство між країнами міцнішає і стане ще міцніше.

Байден також зазначив, що у США та України спільні цінності, і Штати також віддані досягненню своєї мети щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною.

Зеленський, своєю чергою, нагадав про ситуацію на Донбасі та жертви багаторічної війни з Росією, яка забрала життя 15 тис. осіб.

Зеленський також подякував Байдену за те, що після телефонної розмови США відправили в Україну понад два млн доз вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, згідно з протоколом, перед переговорами президенти повинні зробити короткі заяви для преси, а потім відбудуться переговори в розширеному форматі та віч-на-віч.

Зустріч Зеленського та Байдена проходить в Білому домі в рамках дводенного візиту президента України разом з делегацією в США. Спочатку вона повинна була відбутися 30 серпня, але її перенесли на 1 вересня.

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Джерело: Дом