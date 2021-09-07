Верховная Рада изучает письмо уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой относительно неконституционности законопроекта №5599 или так называемого закона об олигархах.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков 7 сентября.

– Со временем у нас будет немножко больше информации, тогда смогу более расширенно ответить. В письме Людмилы Леонтьевны есть видения, связанные с соответствием Конституции, но толковать Конституцию мы как должностные лица точно не можем, – отметил спикер парламента.

Зато в ВР обещают обратить внимание на вопросы, касающиеся Венецианской комиссии.

По словам главы Верховной Рады, законопроект №5599 сейчас находится в комитете.

– Если не ошибаюсь, там подано 1 257 правок. Это большое количество. Я думаю, что комитет в ближайшее время их сможет рассмотреть, – отметил спикер.

Сразу после этого законопроект вынесут на пленарное заседание в рамках регламента ВР.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова направила открытое письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно законопроекта №5599 об олигархах.

Уполномоченная ВР по правам человека, ссылаясь на результаты проведенного анализа, заявляет о несоответствии положений документа конституционным нормам.

Акцентирует внимание Людмила Денисова на том, что законопроект ограничивает права человека относительно его материального положения, предоставляет СНБО и президенту несоответствующие Конституции полномочия и вводит частичную цензуру в прессе.

Именно поэтому омбудсмен просит перед принятием законопроекта во втором чтении направить его в Венецианскую комиссию.

В случае принятия закона в настоящем виде обещает внести в Конституционный суд представление о несоответствии закона конституционным нормам.

Законопроект №5599 об олигархах 275 депутатов одобрили в первом чтении 1 июля. Среди тех, кто голосовал – представители фракций Слуга народа, Возрождение и частично депутаты от За майбутнє.

На заседании не были рассмотрены альтернативные законодательные инициативы, хотя этого требует регламент. Представители парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовали доработать документ. Они утверждают, что принятие закона в действующей редакции будет противоречить соблюдению принципа правовой определенности.

Согласно положениям документа, решение о внесении лица в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). А они, соответственно, будут утверждаться указами президента.

Законопроект также предлагает определение, кого называть олигархом, и процедуру внесения такого лица в специально созданный реестр. Его должны подготовить ко второму чтению. По предложению президента, в случае принятия документа он будет действовать 10 лет.