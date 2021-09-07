Верховна Рада вивчає лист уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової щодо неконституційності законопроекту №5599 або так званого закону про олігархів.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков 7 вересня.

– Згодом у нас буде трошки більше інформації, тоді зможу більш розширено відповісти. У листі Людмили Леонтіївни є бачення, пов’язані з відповідністю Конституції, але тлумачити Конституцію ми як посадові особи точно не можемо, – зазначив спікер парламенту.

Натомість у ВР обіцяють звернути увагу на питання, що стосуються Венеціанської комісії.

За словами голови Верховної Ради, законопроект №5599 наразі перебуває в комітеті.

– Якщо не помиляюся, там подано 1 257 правок. Це велика кількість. Я думаю, що комітет найближчим часом їх зможе розглянути, – зазначив спікер.

Відразу після цього законопроект винесуть на пленарне засідання в межах регламенту ВР.

3 вересня омбудсмен Людмила Денісова надіслала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо законопроекту №5599 про олігархів.

Уповноважена ВР з прав людини, посилаючись на результати проведеного аналізу, заявляє про невідповідність положень документу конституційним нормам.

Акцентує увагу Людмила Денісова на тому, що законопроект обмежує права людини щодо її матеріального положення, надає РНБО та президенту невідповідні Конституції повноваження та запроваджує часткову цензуру в пресі.

Саме тому омбудсмен просить перед ухваленням законопроекту в другому читанні направити його Венеціанській комісії.

У разі ухвалення закону в теперішньому вигляді обіцяє внести до Конституційного суду подання щодо невідповідності закону конституційним нормам.

Законопроект №5599 про олігархів 275 депутатів схвалили в першому читанні 1 липня. Серед тих, хто голосував – представники фракцій Слуга народу, Відродження й частково депутати від За майбутнє.

На засіданні не були розглянуті альтернативні законодавчі ініціативи, хоча цього вимагає регламент. Представники парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС рекомендували доопрацювати документ. Вони стверджують, що ухвалення закону в чинній редакції суперечитиме дотриманню принципу правової визначеності.

Згідно з положеннями документа, рішення щодо внесення особи до реєстру олігархів ухвалюватиме Рада національної безпеки та оборони (РНБО). А вони, відповідно, затверджуватимуться указами президента.

Законопроект також пропонує визначення, кого називати олігархом, і процедуру внесення такої особи до спеціально створеного реєстру. Його повинні підготувати до другого читання. За пропозицією президента, у разі ухвалення документа він діятиме 10 років.