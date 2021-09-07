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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Локдаун, отопительный сезон и субсидии: депутаты готовят обращение в Кабмин

Олександр Корнієнко

Депутатская фракция Слуга народа обратится к правительству для получения информации относительно возможного введения локдауна, подготовки к отопительному сезону и изменений относительно назначения субсидий.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

– Мы обратимся к правительству в полуформальном порядке, чтобы с нами до конца недели прокоммуницировали по этим трем важным вопросам, – отметил народный депутат.

В частности, парламентарии стремятся получить более предметный ответ относительно возможного локдауна.

– Главный санитарный врач относится к людям жестким, системным, которые не дают ответа на все вопросы, однако бизнесу нужно понимать, как он будет работать, – уточнил Корниенко.

Представители фракции не хотят ждать часа вопросов к правительству, чтобы получить ответ на вопрос, каким образом идет подготовка к отопительному сезону.

Как можно раньше, говорит Александр Корниенко, люди хотят услышать и о том, какими будут изменения в процессе назначения субсидий.

10 сентября в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству выступит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Народные депутаты пригласили главу ведомства отчитаться о двух событиях международного уровня – учредительном саммите Крымской платформы 23 августа и визите украинской делегации в США.

Фото: УНИАН

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