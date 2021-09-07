Депутатська фракція Слуга народу звернеться до уряду задля отримання інформації щодо можливого введення локдауну, підготовки до опалювального сезону та змін щодо призначення субсидій.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

– Ми звернемося до уряду в напівформальному порядку, щоб із нами до кінця тижня прокомунікували із цих трьох важливих питань, – зазначив народний депутат.

Зокрема, парламентарі прагнуть отримати більш предметну відповідь щодо можливого локдауну.

– Головний санітарний лікар належить до людей жорстких, системних, які не дають відповіді на всі питання, однак бізнесу потрібно розуміти, як він буде працювати, – уточнив Корнієнко.

Представники фракції не хочуть чекати години запитань до уряду, щоб отримати відповідь на питання, яким чином триває підготовка до опалювального сезону.

Якомога раніше, каже Олександр Корнієнком, люди хочуть почути й про те, якими будуть зміни в процесі призначення субсидій.

10 вересня у Верховній Раді під час години запитань до уряду виступить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Народні депутати очільника відомства прозвітувати про дві події міжнародного рівня – установчий саміт Кримської платформи 23 серпня та візит української делегації до США.