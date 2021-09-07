Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, – это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что хотим укреплять нашу экономику, – отметил Дмитрий Кулеба.

По убеждению министра, для того, чтобы воевать, нужны деньги, которые желательно зарабатывать благодаря сильной экономике.

– Это позволит создавать резервы, как в Польше, и потом тратить их на оборону, – пояснил министр иностранных дел.

По словам главы ведомства, министерство постоянно поднимает вопрос перед американскими партнерами о безвизе.

– Кстати, с Канадой и Великобританией мы продвинулись в этих вопросах. Там пока малые шаги, потому что очень консервативная политика этих стран, но мы движемся, – заверил министр.

8 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба соберет украинскую часть Комиссии по стратегическому партнерству между Украиной и США.

Возглавлять заседания комиссии будет уже этой осенью и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Представители стран должны обсудить вопросы безопасности и экономики.

Восстановить и усилить деятельность Комиссии по стратегическому партнерству договорились президенты США и Украины во время рабочей встречи 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома.