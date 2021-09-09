Европарламент выразил поддержку европейским стремлениям Украины. По мнению законодательного органа Евросоюза, время вступления в ЕС зависит только от Украины.

Об этом говорится в письме евродепутатов Европарламента на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд. В Европарламенте отметили, что критерии для членства в ЕС — неизменны.

Среди них — политические ценности Евросоюза и принципы единого экономического рынка. Также страна должна соответствовать правовым принципам ЕС.

По мнению Евросоюза, Украине придется полностью реализовать Соглашение об ассоциации, Глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, провести ряд реформ в политической и правовой системах.

В Европарламенте надеются, что Украина не будет останавливаться на том, что уже достигла, и осуществлять меры для дальнейшего прогресса. Время для полноправного вступления в ЕС зависит только от Украины — скорости реформ и результатов прогресса.

25 августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине может понадобиться еще 20 лет работы, чтобы стать полноценным членом Европейского Союза. За это высказывание президент Эстонии получила шквал критики от украинских политиков и международных общественных деятелей.

Источник: Европейская правда