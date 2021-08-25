Президент Эстонии рассказала, когда Украина может получить членство в ЕС

Украине может понадобиться еще 20 лет работы, чтобы стать членом Европейского Союза. Такое мнение высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Она отметила, что хотела бы, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. По мнению президента Эстонии, в этой ситуации нужно конкретное решение для восточных партнеров, которое четко определит: предлагают ли им полноценное членство или создают новый формат для трех государств (Украины, Молдовы, Грузии), которые имеют амбиции вступления в ЕС.

— Вступление в ЕС предусматривает много условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится около 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности, — объяснила Кальюлайд.

Президент Эстонии также добавила, что странам, которые стремятся стать членами ЕС, готовы помогать. Но всю необходимую работу должны выполнять именно они.

В апреле этого года президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина имеет шансы стать членом Европейского Союза не ранее, чем через 10 лет. В то же время, по его мнению, это может произойти быстрее, чем через 30 лет.

Источник: Европейская правда