Комиссия стратегического партнерства рассмотрит план трансформации Украины — Кулеба

В МИД 8 сентября состоялось заседание украинской части Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором определили три приоритетных задачи.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, президенты поручили ему и Энтони Блинкену впервые за три года провести заседание Комиссии стратегического партнерства для координации усилий.

Среди задач дипломат назвал подготовку реформы Комиссии — чтобы она стала более действенной и эффективной, разработку проекта новой Хартии стратегического партнерства и плана трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил в США.

— План трансформации — это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, которые изменят наше государство, сделают его сильнее, а Комиссия стратегического партнерства — это тот инструмент, который позволит рассмотреть эти проекты для поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации, — объяснил Кулеба.

По итогам встречи Зеленского и Байдена 1 сентября стороны обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США.

Один из главных пунктов — возобновление работы Комиссии стратегического партнерства (КСП), ее переориентируют и обеспечат ресурсами для преодоления вызовов XXI века.