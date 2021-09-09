Комісія стратегічного партнерства розгляне план трансформації України – Кулеба

У МЗС 8 вересня відбулося засідання української частини Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому визначили три пріоритетних завдання.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами дипломата, президенти доручили йому та Ентоні Блінкену вперше за три роки провести засідання Комісії стратегічного партнерства для координації зусиль.

Серед завдань дипломат назвав підготовку реформи Комісії – щоб вона стала більш дієвою та ефективною, розробку проекту нової Хартії стратегічного партнерства та плану трансформації України, який президент Володимир Зеленський представив у США.

– План трансформації – це набір конкретних інвестиційних проектів в Україні, які змінять нашу державу, зроблять її сильнішою, а Комісія стратегічного партнерства – це той інструмент, який дозволить розглянути ці проекти задля пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їх реалізації, – пояснив Кулеба.

За підсумками зустрічі Зеленського та Байдена 1 вересня сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та США.

Один із головних пунктів – поновлення роботи Комісії стратегічного партнерства (КСП), її переорієнтують та забезпечать ресурсами для подолання викликів XXI століття.