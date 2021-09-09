Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает выборы в Госдуму России в ОРДЛО ничтожными с точки зрения международного права.

— До того времени, пока территория остается оккупированной, государство-оккупант несет ответственность за все свои поступки на этой территории. Организация выборов в ОРДЛО и Автономной Республике Крым является незаконной и ничтожной с точки зрения международного права, — подчеркнул Кулеба.

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга 9 сентября. По его мнению, Российская Федерация играет политическими мускулами.

— Российские игрушки, которые на самом деле на процесс урегулирования и будущее этих регионов никакого влияния не имеют. Это просто игра политическими мускулами, — отметил Кулеба.

Верховная Рада призвала международное сообщество признать эти выборы незаконными, поскольку они противоречат основным принципам и нормам международного права, Уставу Организации Объединенных Наций, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Территориальная целостность Украины, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и другим международно-правовым актам.

Президент Владимир Зеленский назвал принуждение граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, участвовать в выборах в Госдуму РФ рабством. По его мнению, это один из элементов паспортизации.

Россия планирует провести противоправные выборы на временного оккупированных территориях востока Украины в Государственную Думу РФ и привлечь к ней местных жителей 19 сентября.