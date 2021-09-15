Правительство на заседании 15 сентября одобрило проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. В этот же день документ передадут на регистрацию в Верховную Раду.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в проекте заложены доходы госбюджета в размере 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн больше по сравнению с 2021 годом. Расходы составят 1,465 трлн грн (увеличение на 103,1 млрд грн).

Представляя проект главной сметы государства, глава правительства сказал, что в госбюджете-2022 заложено уменьшение дефицита до 3,5% и рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП — около 4%.

Среди прочего предусмотрены средства на рост заработных плат для медицинских работников, увеличение стипендий для студентов, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.

На индексацию пенсий с 1 марта для всех категорий пенсионеров правительство предлагает предусмотреть 28,2 млрд грн.