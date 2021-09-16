Закон об олигархах: Венецианская комиссия приняла запрос Украины

Венецианская комиссия приняла запрос Украины на рассмотрение законопроекта №5599 о так называемых олигархах. В начале сентября омбудсмен Людмила Денисова обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой направить туда документ для получения заключения.

На сайте комиссии появилась информация, что письмом от 10 сентября 2021 года спикер парламента Украины запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (об олигархах).

В первом чтении Рада приняла законопроект об олигархах в начале июля. Он предусматривает, что олигархи — это те, кто имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни, участвует в политической жизни, влияет на СМИ, обладает монополиями и имеет активы в размере более 2 млрд 270 млн гривен.

Документ вызвал много дискуссий и споров. Его критикуют не только политики, но и юристы.

Замечания к документу высказала и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Омбудсмен в письме к спикеру парламента указала на несоответствие законопроекта Конституции Украины. Поэтому его нужно направить на заключение Венецианской комиссии.

Источник: venice.coe.int